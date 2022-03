Lockheed Martin, Leonardo e Avio Aero insieme per la flotta di C-130J (Di martedì 1 marzo 2022) Arriva il via libera dalla Direzione armamenti Aeronautici e Aeronavigabilità (Daaa) al contratto per il supporto alla flotta di C-130J dell’Aeronautica militare stretto tra la Forza armata con Leonardo, Avio Aero e Lockheed Martin. Il contratto, della durata di cinque anni, vedrà lo stanziamento di 380 milioni di euro per garantire la manutenzione in operatività dei velivoli attualmente impiegati dalla 46esima brigata aerea di Pisa. L’accordo L’accordo prevede lo sviluppo di un modello pensato per garantire l’Integrated logistic support (Ils), il supporto ingegneristico “in house”, e il supporto sul sito tramite tecnici operativi distaccati presso la 46esima Brigata aerea di Pisa. Nel contratto rientrano anche le ... Leggi su formiche (Di martedì 1 marzo 2022) Arriva il via libera dalla Direzione armamentinautici enavigabilità (Daaa) al contratto per il supporto alladi C-dell’nautica militare stretto tra la Forza armata con. Il contratto, della durata di cinque anni, vedrà lo stanziamento di 380 milioni di euro per garantire la manutenzione in operatività dei velivoli attualmente impiegati dalla 46esima brigata aerea di Pisa. L’accordo L’accordo prevede lo sviluppo di un modello pensato per garantire l’Integrated logistic support (Ils), il supporto ingegneristico “in house”, e il supporto sul sito tramite tecnici operativi distaccati presso la 46esima Brigata aerea di Pisa. Nel contratto rientrano anche le ...

