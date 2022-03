La guerra in Ucraina raccontata ai bambini. Daniele Novara e Franco Lorenzoni spiegano come e quando parlarne (Di martedì 1 marzo 2022) Il pedagogista: "Prima dei 9 anni vanno protetti". Il maestro elementare: "Sono in grado di affrontare grandi temi a qualsiasi età, ma bisogna farlo insieme" Leggi su repubblica (Di martedì 1 marzo 2022) Il pedagogista: "Prima dei 9 anni vanno protetti". Il maestro elementare: "Sono in grado di affrontare grandi temi a qualsiasi età, ma bisogna farlo insieme"

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - MariellaLoi : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Tutto sulla guerra in Ucraina: cronache, anali… - ManfrediPotenti : RT @LabParlamento: ?? #LIVE #UCRAINA?? ?? #2MARZO ?? La diretta della giornata di #guerra qui su @LabParlamento. #LabLive #StopWar… -