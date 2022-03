Guerra Ucraina-Russia, su Telegram istruzioni a stranieri per arruolarsi (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Dopo l’invito del presidente Volodymyr Zelensky ai volontari di tutto il mondo a raggiungere l’Ucraina per “formare una legione internazionale” contro la Russia, sul canale Telegram Ukraine Now, con decine di migliaia di iscritti, sono state pubblicate le istruzioni e i passi da seguire per gli stranieri che volessero arruolarsi in questo reparto. Innanzitutto i volontari dovranno presentare richiesta – di persona, per telefono o per mail – alla rappresentanza diplomatica Ucraina nel loro paese. Quindi dovranno procurarsi i documenti e l’equipaggiamento richiesto, e recarsi in ambasciata per un colloquio con l’addetto militare di Kiev per ottenere l’emissione del visto. A questo punto dovranno redigere la richiesta ufficiale di arruolamento volontario ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Dopo l’invito del presidente Volodymyr Zelensky ai volontari di tutto il mondo a raggiungere l’per “formare una legione internazionale” contro la, sul canaleUkraine Now, con decine di migliaia di iscritti, sono state pubblicate lee i passi da seguire per gliche volesseroin questo reparto. Innanzitutto i volontari dovranno presentare richiesta – di persona, per telefono o per mail – alla rappresentanza diplomaticanel loro paese. Quindi dovranno procurarsi i documenti e l’equipaggiamento richiesto, e recarsi in ambasciata per un colloquio con l’addetto militare di Kiev per ottenere l’emissione del visto. A questo punto dovranno redigere la richiesta ufficiale di arruolamento volontario ...

