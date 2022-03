Grande Fratello Vip, sopra la Casa arriva un aereo ‘contro’ Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli (Di martedì 1 marzo 2022) Fin dall’inizio della sua esperienza al Grande Fratello Vip6, Katia Ricciarelli ha diviso il pubblico: molto apprezzata o molto detestata. In particolare qualche fan del reality ha giudicato negativamente una presunta e particolare attenzione che il programma avrebbero riservato per lei. Nonostante le numerose esternazioni discutibili, la cantante lirica è riuscita ad andare avanti fino a quasi la finale. Non solo. Nel momento di congedarsi dalla Casa di Cinecittà, lo scorso 24 febbraio, Ricciarelli ha scelto di non salutare alcuni concorrenti,tra cui Miriana Trevisan e le sorelle Selassié con cui aveva discusso animatamente durante la puntata. Prima che Katia varcasse la porta rossa, Signorini ha chiesto ai concorrenti di salutarla, qualora lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Fin dall’inizio della sua esperienza alVip6,ha diviso il pubblico: molto apprezzata o molto detestata. In particolare qualche fan del reality ha giudicato negativamente una presunta e particolare attenzione che il programma avrebbero riservato per lei. Nonostante le numerose esternazioni discutibili, la cantante lirica è riuscita ad andare avanti fino a quasi la finale. Non solo. Nel momento di congedarsi dalladi Cinecittà, lo scorso 24 febbraio,ha scelto di non salutare alcuni concorrenti,tra cui Miriana Trevisan e le sorelle Selassié con cui aveva discusso animatamente durante la puntata. Prima chevarcasse la porta rossa,ha chiesto ai concorrenti di salutarla, qualora lo ...

