Gf Vip | Antonio Medugno scoppia a piangere | «Ho la testa debole | non voglio più rivivere certe cose»

(Di martedì 1 marzo 2022) GF Vip,in crisi: «Ho la, nonpiù». Il giovane tiktoker, che nella puntata di lunedì sera ha superato, con percentuali altissime, ben due televoti, ha avuto un momento di umana fragilità dovuta a qualche fantasma del passato. Subito dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo durante la puntata di lunedì 28 febbraio,è entrato in crisi. L’influencer aveva con la showgirl un rapporto di amicizia molto forte, ma l’origine della sua crisi che gli ha fatto addirittura pensare di abbandonare la casa ha radici più profonde. «Sono stato poco bene – spiegain diretta e poi ...

Leggi anche La confessione di Soleil Sorge su Antonio Medugno Intanto, Sophie sta passando ore davvero difficili nella Casa del Gf Vip senza il suo amato Alessandro. L'ex tronista di Uomini e Donne, ... Soleil Sorge elogia Antonio Medugno al Gf Vip è stata una vera scoperta per i telespettatori del Grande Fratello. Con la sua dolcezza e spontaneità, infatti, il giovane concorrente è ...