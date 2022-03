Genova, in Corso Europa una media di nove multe ogni ora: “Tolti già 10mila punti dalle patenti” (Di martedì 1 marzo 2022) In due mesi 13 mila sanzioni con i nuovi dispositivi anti-velocità. Il Comune: “Così ridurremo gli incidenti” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 1 marzo 2022) In due mesi 13 mila sanzioni con i nuovi dispositivi anti-velocità. Il Comune: “Così ridurremo gli incidenti”

Advertising

CCIAARIVLIG : RT @AnciLiguria: ??#Nautica. Il vicepresidente vicario di Anci Liguria Fabio Natta rappresenta l'Associazione all'evento 'Road to #ExpoDubai… - AnciLiguria : ??#Nautica. Il vicepresidente vicario di Anci Liguria Fabio Natta rappresenta l'Associazione all'evento 'Road to… - ilsecoloxix : Il Comune di #Genova : “Così ridurremo gli incidenti” - GiolittiCavour : RT @History61186776: ????Nel corso del dibattito alla Camera sui fatti di Genova, #Giolitti difende il diritto di associazione sindacale dei… - HugeBelin : RT @FondazioneAIMM: ?? Ultimi posti disponibili per il corso ?????????????????????? / ????????????????????????????, in scadenza il prossimo 3 Marzo! ?? https://t.c… -