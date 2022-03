Farrah Abraham difende il diritto della figlia 13enne di farsi un piercing al setto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Farrah Abraham

News – Roba da Donne

Jordan Cashmyer Rimaniamo in tema Sedici anni incinta per una notizia davvero triste e sconvolgente. Dopo aver appreso dell'arresto di, i fan dello show trasmesso su MTV piangono la morte di un'altra giovane protagonista, la 26enne Jordan Cashmyer . La notizia è stata divulgata da TMZ secondo il quale la morte sarebbe ...Jordan Cashmyer Rimaniamo in tema Sedici anni incinta per una notizia davvero triste e sconvolgente. Dopo aver appreso dell'arresto di, i fan dello show trasmesso su MTV piangono la morte di un'altra giovane protagonista, la 26enne Jordan Cashmyer . La notizia è stata divulgata da TMZ secondo il quale la morte sarebbe ...Farrah Abraham defends her decision to allow her 13-year-old daughter Sophia to get a septum piercing, maintaining it was 'professionally done, legally done' and she would allow her to get more.Farrah Abraham defended her choice to let her 13-year-old daughter, Sophia, get her septum pierced in a new interview. Like us on Facebook to see similar stories Please give an overall site rating: ...