E se il tuo animale da compagnia fosse un gallo? Nuggets cerca casa (ma non con altri galli) (Di martedì 1 marzo 2022) Il Los Angeles Times già nel 2019 sentenziava, dati alla mano, che negli Stati Uniti i polli sarebbero diventati “il nuovo cane”. Detta così pare un po’ azzardata e in effetti pure le previsioni lo erano. Certo va segnalato come sui social spopolino sempre di più le storie di galli o galline da compagnia. Petadvisor mette la gallina tra gli animali più adatti da tenere. “Possono essere affettuose e possono essere prese in braccio per una coccola“, si legge. E il Corriere della Sera riporta l’appello di Ginevra. Torinese, non può più tenere il suo gallo, Nuggets, perché non è affatto socievole e vorrebbe un pollaio tutto per sé: “È un animale buono con le persone e i bambini, ma non con altri galli. Un tempo viveva con le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Il Los Angeles Times già nel 2019 sentenziava, dati alla mano, che negli Stati Uniti i polli sarebbero diventati “il nuovo cane”. Detta così pare un po’ azzardata e in effetti pure le previsioni lo erano. Certo va segnalato come sui social spopolino sempre di più le storie dine da. Petadvisor mette lana tra gli animali più adatti da tenere. “Possono essere affettuose e possono essere prese in braccio per una coccola“, si legge. E il Corriere della Sera riporta l’appello di Ginevra. Torinese, non può più tenere il suo, perché non è affatto socievole e vorrebbe un pollaio tutto per sé: “È unbuono con le persone e i bambini, ma non con. Un tempo viveva con le ...

E se il tuo animale da compagnia fosse un gallo? Nuggets cerca casa (ma non con altri galli) Il Fatto Quotidiano

