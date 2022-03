Cezara Zeka, l’attrice che interpreta l’adolescente Laura Pausini ed è identica a lei (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo anni di proposte cinematografiche, finalmente Laura Pausini ha deciso di lavorare a un film che parli di lei, di ciò che non ha mai raccontato e che stupirà, a sua detta, perfino chi pensa di conoscerla per bene. Per farlo, però, c’è bisogno di qualcuno che possa interpretare una Laura Pausini adolescente e piena di sogni, e la cantante ha da poco presentato al suo pubblico l’attrice che vestirà i suoi panni nel film: si tratta di Cezara Zeka, e la somiglianza tra le due è davvero incredibile. Cezara Zeka, l’adolescente Laura Pausini Laura Pausini ha deciso di presentare definitivamente a tutti i suoi follower ... Leggi su dilei (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo anni di proposte cinematografiche, finalmenteha deciso di lavorare a un film che parli di lei, di ciò che non ha mai raccontato e che stupirà, a sua detta, perfino chi pensa di conoscerla per bene. Per farlo, però, c’è bisogno di qualcuno che possare unaadolescente e piena di sogni, e la cantante ha da poco presentato al suo pubblicoche vestirà i suoi panni nel film: si tratta di, e la somiglianza tra le due è davvero incredibile.ha deciso di presentare definitivamente a tutti i suoi follower ...

Advertising

Cristin39245341 : RT @laurapausiniwt: Laura Pausini World Tour in diretta su instagram Posticipata oggi ore 16.00 con Cezara Zeka ci scusiamo per il disagio… - Cristin39245341 : RT @laurapausiniwt: Ecco qui la diretta Instagram con Cezara Zeka INTERVISTA COMPLETA ?? - laurapausiniwt : Ecco qui la diretta Instagram con Cezara Zeka INTERVISTA COMPLETA ?? - fiorellaqueen91 : RT @laurapausiniwt: Laura Pausini World Tour in diretta su instagram Posticipata oggi ore 16.00 con Cezara Zeka ci scusiamo per il disagio… - RadioSubasio : Laura Pausini: vi presento Cezara Zeka, me stessa adolescente -