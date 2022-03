Barù, diffida ufficiale da parte della cantante? Ecco la verità (Di martedì 1 marzo 2022) Nei giorni scorsi, Barù ha confessato una diffida da parte di una nota cantante. Ora, però, è arrivata la verità sul caso. Ecco come stanno le cose. Barù è stato uno dei protagonisti di questa ultima parte del Grande Fratello Vip. È tra i concorrenti più amati anche per il fatto di essere sempre sincero. Sincerità che, alle volte, può portarlo in situazioni non semplicissime. Soprattutto quando ci sono delle battute, per molti, indelicate. Fonte Screen TvNei giorni scorsi, mentre era con Jessica, Barù ha confessato una diffida immediata da parte di una cantante. Il concorrente l’ha definita come una “signorina che canta”. Dalle sue parole, i più attenti hanno ... Leggi su chenews (Di martedì 1 marzo 2022) Nei giorni scorsi,ha confessato unadadi una nota. Ora, però, è arrivata lasul caso.come stanno le cose.è stato uno dei protagonisti di questa ultimadel Grande Fratello Vip. È tra i concorrenti più amati anche per il fatto di essere sempre sincero. Sincerità che, alle volte, può portarlo in situazioni non semplicissime. Soprattutto quando ci sono delle battute, per molti, indelicate. Fonte Screen TvNei giorni scorsi, mentre era con Jessica,ha confessato unaimmediata dadi una. Il concorrente l’ha definita come una “signorina che canta”. Dalle sue parole, i più attenti hanno ...

Noemi non ha diffidato Barù per le sue parole al GF Vip: la cantante smentisce sui social e spiega perché

Noemi smentisce la notizia della diffida: le parole della cantante sui social. In queste ore il pubblico del Grande Fratello Vip ha sentito Barù mentre diceva a Jessica: "Sono stato diffidato da una signorina che canta".

Noemi non ha diffidato Barù al GF Vip/ La cantante smentisce: 'È una fake news' ... Barù ha raccontato a Jessica Selassié di aver ricevuto una diffida, un provvedimento che non pare però preoccuparlo minimamente. 'Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso ...

Noemi smentisce la notizia della: le parole della cantante sui social In queste ore il pubblico del Grande Fratello Vip ha sentitomentre diceva a Jessica : Sono stato diffidato da una ......ha raccontato a Jessica Selassié di aver ricevuto una, un provvedimento che non pare però preoccuparlo minimamente. 'Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso ...