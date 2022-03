Australia, trova riparo dall'alluvione sul tetto di casa: salvato in elicottero (Di martedì 1 marzo 2022) Aveva trovato rifugio dall'alluvione salendo sulle lamiere del tetto della sua casa New South Wales, in Australia. Un elicottero e' pero' riuscito a recuperare l'uomo e metterlo in salvo, un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Avevato rifugiosalendo sulle lamiere deldella suaNew South Wales, in. Une' pero' riuscito a recuperare l'uomo e metterlo in salvo, un ...

Ultime Notizie dalla rete : Australia trova Australia, trova riparo dall'alluvione sul tetto di casa: salvato in elicottero Dal 28 febbraio grosse inondazioni, anche mortali, si sono diffuse lungo la costa orientale dell'Australia, bloccando i residenti su tetti e ponti e spingendo le autorita' a ordinare a decine di ...

Crisi Ucraina - Russia, aggiornamenti oggi: ultime notizie: sotto assedio Kiev L'Australia ha impegnato 50 milioni di dollari per fornire supporto difensivo letale e non all'... a nord - ovest di Kiev, al villaggio di Prybirsk, che si trova tra Kiev e Chernobyl. Mezzi di cui è ...

Australia, trova riparo dall'alluvione sul tetto di casa: salvato in elicottero - Mondo Agenzia ANSA Australia - Obbligazioni di Stato Tieniti sempre informato sui dati attuali sulle rendite delle obbligazioni di stato in Australia, inclusi la rendita, la quota giornaliera più alta, la più bassa e il cambio% per ogni obbligazione.

Australia, 5 morti per le inondazioni, almeno un disperso La polizia dello stato del Queensland ha annunciato di aver trovato i corpi di altre tre vittime ... di siccità e incendi boschivi esacerbati dai cambiamenti climatici, l'Australia orientale ha ...

