Airbnb: "100mila posti gratis per chi fugge dall'Ucraina" (Di martedì 1 marzo 2022) La piattaforma mette in campo una strategia già rodata con le crisi sanitarie, climatiche e con l'Afghanistan per rispondere a una crisi umanitaria che potrebbe portare in Europa fino a 4 milioni di persone. Aiuti concreti anche da altre piattaforme come Starlink o gli operatori...

