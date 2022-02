Ucraina: Salvini,no divisioni,appoggeremo richieste Draghi (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Oggi non è pensabile dividersi, qualsiasi richiesta Draghi porti oggi la appoggeremo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Mattino Cinque. . 28 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Oggi non è pensabile dividersi, qualsiasi richiestaporti oggi la". Lo ha detto il leader della Lega Matteoa Mattino Cinque. . 28 febbraio 2022

Advertising

eziomauro : Armi all’Ucraina, Salvini cerca di nascondere la sua ambiguità dietro il Papa: ma la Lega da che parte sta? - stanzaselvaggia : Gli amici di Putin -nello specifico quello che ambiva a diventare presidente della Repubblica e quello che 24 ore f… - fattoquotidiano : TUTTI ZITTI SU PUTIN Pizze che roteano, cori da stadio e fazzoletti bianchi agitati a mo’ di panolada. Per una sera… - fanpage : Matteo Salvini dice che i profughi che scappano della guerra in Ucraina verranno accolti in Italia, perché questi s… - EmyRoyaleagle : RT @doluccia16: Salvini dice che bisogna trattare la pace, senza mettere avanti l'ingresso dell'Ucraina nella Nato, che pare sia proprio qu… -