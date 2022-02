Traffico Roma del 28-02-2022 ore 19:30 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati in redazione Massimo veschi normalizzato il Traffico sulle due carreggiate del raccordo anulare mentre troviamo ancora code sulla tangenziale nel tratto di via del Foro Italico Esattamente tra la Farnesina e via Salaria in direzione San Giovanni ma poi si sta in coda anche sulla carreggiata opposta direzione Stadio Olimpico per due distinte incidenti tra la Tiburtina e viale della Moschea e poi a seguire all’interno della galleria Giovanni XXIII fino al Gemelli ancora code per Traffico poi sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione bene per il momento è tutto ma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati in redazione Massimo veschi normalizzato ilsulle due carreggiate del raccordo anulare mentre troviamo ancora code sulla tangenziale nel tratto di via del Foro Italico Esattamente tra la Farnesina e via Salaria in direzione San Giovanni ma poi si sta in coda anche sulla carreggiata opposta direzione Stadio Olimpico per due distinte incidenti tra la Tiburtina e viale della Moschea e poi a seguire all’interno della galleria Giovanni XXIII fino al Gemelli ancora code perpoi sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione bene per il momento è tutto ma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...

Advertising

CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 1 km causa traffico congestionato tra Svincolo Asse Supporto (Km 746,2) e A1 Svincolo Cas… - LuceverdeRadio : [AGG] ?? #Autostrade #Lavori - A12 Genova-Roma ?????? Coda di 1 km tra Chiavari e Rapallo > Genova ? Traffico tornato… - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via di Portonaccio - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via della Pineta Sacchetti tra Via Trionfale e Via Mattia Battistini - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Casilina tra via di Tor Bella Monaca e Finocchio -