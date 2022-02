Spagna ’82 | Zoff compie 80 anni | “Un Mondiale irripetibile”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ottant’da Dinoraccontati tra ricordi, aneddoti ed emozioni. Il portiere della Nazionale campione del mondo innel 1982, a Radio Anch’io Sport, torna indietro nel tempo per rivivere la magia di quell’estate azzurra. “Sono abbastanza lucido nel limite degli 80, il ricordo ricorrente è la parata decisiva su Oscar con il Brasile ai Mondiali del 1982. Vidi tutto in tre secondi, non avevo la percezione se l’arbitro aveva visto bene perché i brasiliani già festeggiavano. Perchè quelsembra? Quello che successe in campo con grandi squadre e tanti gol su azione è, la spettacolarità con il nostrovinto ècon tutto il rispetto per gli altri Mondiali vinti dall’Italia. ...