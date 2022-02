Onana con la testa all’Inter: “Ho dato tutto per l’Ajax, avevo bisogno di una nuova sfida” (Di lunedì 28 febbraio 2022) André Onana, portiere dell’Ajax che in estate si trasferirà all’Inter, ha concesso un’intervista alla tv olandese NOS parlando proprio della sua nuova avventura: “Per me era molto importante cercare una nuova sfida. Ho dato tutto per l’Ajax e a mio avviso ho lavorato molto bene. Il mio tempo in questo club, però, è ormai giunto al termine. La vita è fatta di scelte e reputo un mio diritto decidere se accettare o meno un’offerta“. Il portiere camerunense approderà a Milano, sponda nerazzurra, a parametro zero e si contenderà il posto con Samir Handanovic. Sicuramente l’età non gioca a favore dello sloveno, ma è ancora troppo presto per etichettarlo come panchinaro al 100%. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) André, portiere delche in estate si trasferirà, ha concesso un’intervista alla tv olandese NOS parlando proprio della suaavventura: “Per me era molto importante cercare una. Hopere a mio avviso ho lavorato molto bene. Il mio tempo in questo club, però, è ormai giunto al termine. La vita è fatta di scelte e reputo un mio diritto decidere se accettare o meno un’offerta“. Il portiere camerunense approderà a Milano, sponda nerazzurra, a parametro zero e si contenderà il posto con Samir Handanovic. Sicuramente l’età non gioca a favore dello sloveno, ma è ancora troppo presto per etichettarlo come panchinaro al 100%. SportFace.

