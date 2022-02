Lazio-Napoli, per la Moviola del CorSport manca un rigore per il Napoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) In Lazio-Napoli c’era un rigore per il Napoli che Di Bello non ha visto. Lo scrive il Corriere dello Sport, che all’arbitro dà 5,5 in pagella. “In area saltano Rrahmani e Insigne, il primo la tocca di testa, il pallone arriva sul braccio sinistro di Luiz Felipe che: a) parte in posizione non congrua; b) è sopra le spalle; c) si abbassa non appena arriva il pallone. Come esimente, il difensore biancoceleste può opporre il fatto che il tocco di Rrahmani è abbastanza ravvicinato. Il Var avrebbe dovuto chiamare Di Bello al monitor, non lo ha fatto. Grave”. Su Massa, che era al Var: “chissà che cosa faceva. Si perde un rigore al monitor, errore più grave”. 5 Non era rigore, invece, quello reclamato da Immobile per tocco di mano di Rrahmani. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Inc’era unper ilche Di Bello non ha visto. Lo scrive il Corriere dello Sport, che all’arbitro dà 5,5 in pagella. “In area saltano Rrahmani e Insigne, il primo la tocca di testa, il pallone arriva sul braccio sinistro di Luiz Felipe che: a) parte in posizione non congrua; b) è sopra le spalle; c) si abbassa non appena arriva il pallone. Come esimente, il difensore biancoceleste può opporre il fatto che il tocco di Rrahmani è abbastanza ravvicinato. Il Var avrebbe dovuto chiamare Di Bello al monitor, non lo ha fatto. Grave”. Su Massa, che era al Var: “chissà che cosa faceva. Si perde unal monitor, errore più grave”. 5 Non era, invece, quello reclamato da Immobile per tocco di mano di Rrahmani. L'articolo ilsta.

