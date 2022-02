Incidente stradale per Ribery: il comunicato della Salernitana (Di lunedì 28 febbraio 2022) Brutta disavventura per Franck Ribery. Il calciatore della Salernitana, ex Fiorentina e Bayern Monaco, ha avuto un Incidente stradale nella notte. Niente di grave fortunatamente per il francese, che se l’è cavata con una ferita alla testa e una prognosi di qualche giorno. Ribery è stato comunque portato all’ospedale di Battipaglia dove è stato visitato. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al sinistro: secondo una prima ricostruzione il calciatore nella zona di Paestum mentre guidava la sua auto. Aggiornamento 15:05 A confermare l’Incidente la Salernitana, che con un comunicato ha reso note le condizioni di Ribery: “A seguito di un Incidente automobilistico il calciatore Franck ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) Brutta disavventura per Franck. Il calciatore, ex Fiorentina e Bayern Monaco, ha avuto unnella notte. Niente di grave fortunatamente per il francese, che se l’è cavata con una ferita alla testa e una prognosi di qualche giorno.è stato comunque portato all’ospedale di Battipaglia dove è stato visitato. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al sinistro: secondo una prima ricostruzione il calciatore nella zona di Paestum mentre guidava la sua auto. Aggiornamento 15:05 A confermare l’la, che con unha reso note le condizioni di: “A seguito di unautomobilistico il calciatore Franck ...

