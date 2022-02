Guerra Ucraina-Russia, De Zerbi è in Ungheria (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, e il suo staff hanno lasciato l’Ucraina e si trovano ora in Ungheria da cui faranno rientro in Italia. A confermarlo all’Adnkronos è Carlo Nicolini, dirigente della squadra Ucraina: “Siamo partiti ieri alle 12 e abbiamo passato la dogana ungherese questa mattina verso le 9, ora siamo in viaggio verso Budapest”. Prima di lasciare Kiev, De Zerbi si è assicurato di aver messo in sicurezza i suoi calciatori brasiliani. Poi assieme al suo staff formato dall’allenatore in seconda Davide Possanzini e dai collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi, oltre che dal direttore sportivo Nicolini, è partito in treno da Kiev verso Leopoli, per poi raggiungere l’Ungheria. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, Roberto De, e il suo staff hanno lasciato l’e si trovano ora inda cui faranno rientro in Italia. A confermarlo all’Adnkronos è Carlo Nicolini, dirigente della squadra: “Siamo partiti ieri alle 12 e abbiamo passato la dogana ungherese questa mattina verso le 9, ora siamo in viaggio verso Budapest”. Prima di lasciare Kiev, Desi è assicurato di aver messo in sicurezza i suoi calciatori brasiliani. Poi assieme al suo staff formato dall’allenatore in seconda Davide Possanzini e dai collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi, oltre che dal direttore sportivo Nicolini, è partito in treno da Kiev verso Leopoli, per poi raggiungere l’. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - Fra19120426 : RT @fanpage: #Anonymous ha rivendicato con un tweet un attacco hacker alle ferrovie bielorusse, sostenendo che tutti i servizi resteranno d… - JollyRoger0039 : RT @PolScorr: Un altro missile di #Putin, di quelli che 'mireremo solo a obbiettivi militare'? Lanciato nel bel mezzo di una strada al cen… -