Gf VIP: chi è stato eliminato ieri 28 febbraio? Percentuali (Di martedì 1 marzo 2022) Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa, ma chi è il concorrente che è stato eliminato tra quelli in nomination? Scopriamolo insieme chi erano i nominati della puntata e chi ha perso al televoto. Leggi anche: Amici 2022: quando inizia il serale? Data, squadre, numero puntate e allievi ammessi Chi erano i nominati al televoto?... Leggi su donnapop (Di martedì 1 marzo 2022) Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa, ma chi è il concorrente che ètra quelli in nomination? Scopriamolo insieme chi erano i nominati della puntata e chi ha perso al televoto. Leggi anche: Amici 2022: quando inizia il serale? Data, squadre, numero puntate e allievi ammessi Chi erano i nominati al televoto?...

Advertising

callmegiullss : @nicolesenzac @GecmisIta ma quando ti scrivo e mi chiedono con chi sto parlando io faccio CON NICOLE e chi non sa c… - SeBeAo66 : @tizianoscara84 Certo .... e chi sarebbero i VIP? - MargaAdrianaMa1 : @gf_vip_news Chi a il video mandatelo anche a Adriana e a Sonia così vedrà chi mente e pure di papà di Jessica che… - ArchilocoFe1983 : @chiaramazzolenl Sai che forse sei diventata famosa?! Non ricordo chi ma un vip/influencer (ma non ricordo chi..)… - MonicaCanna : Perché e pseudo vip lulu, Jessica, soleil stanno sedute sul divano irrigidite e con l'espressione di chi vorrebbe… -