(Di martedì 1 marzo 2022) Ildel GF Vip 6 Stasera il GF Vip 6 ci sta regalando non pochi colpi di scena. Dopo l’eliminazione di Nathaly (clicca qui per ledi voto), abbiamo assistito a una seconda eliminazione a sorpresa, come aveva già preannunciato Alfonso Signorini ne pre. La finale è sempre più vicina e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : GF Vip 6, il secondo eliminato della puntata del 28 febbraio: le percentuali #gfvip - _D_oh_ : Miriana chiede a Sophie: secondo te perché Fabrizio ha rilasciato questa intervista? S: probabilmente perché è anco… - gf_vip_news : Ma secondo Katia delle persone sono buone e vere solo perché le chiedono se ha bisogno di qualcosa ?????? #GFVIP #JERU… - valerichards : Ma quante cagate sto ascoltando al gf vip party? ?? Baru a basciano e sophie secondo loro quella notte a letto gli h… - 21browncrew : @Janecos15 @catiuz92 @Soleilandia Lo sanno che conduce il gf vip party secondo te? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip secondo

...chiede spiegazioni a Delia e? La prima finalista della sesta edizione del Grande Fratelloha ...la showgirl il loro feeling speciale non sarebbe durato, ma è crollato anche per Alex: "È ...Leggi anche > GF, diretta 28 febbraio: doppia eliminazione a sorpresa. Su Sophie aleggia il ... La seconda frase sugli 'zingari' che sarebbe stata rivolta a Jessicaquando ha riferito ...Stasera il GF Vip 6 ci sta regalando non pochi colpi di scena. Dopo l’eliminazione di Nathaly (clicca qui per le percentuali di voto), abbiamo assistito a una seconda eliminazione a sorpresa, come ...È arrivato il momento della seconda eliminazione: tutti i Vip, ad eccezione delle due finaliste, vengono chiamati nella stanza Superled da Alfonso. In ordine alfabetico i Concorrenti scelgono uno dei ...