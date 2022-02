Best salsa | top 10 e novità musicali Febbraio 2022

(Di lunedì 28 febbraio 2022) “Desnudate” di Frankie Negron è il pezzo top del mese di, sul podio anche El Gran Combo de Puerto Rico e Tito Nieves In vetta alla classifica del mese diper lainternazionale troviamo la nuova hit di Frankie Negron “Desnudate“. Prodotta da Ray Contreras e Jimmy Greco e scritta da Pedro Jesus, Frankie Negron and Ray Contreras, questa incantevole melodia si arricchisce del videoclip con la partecipazione speciale della modella attrice e ballerina Karina Castellon mentre Jessica Obregón ha il merito di aver curato la coreografia interpretata dai ballerini Lannie Rubio, Julio Perez, Dayanara Montalva, Jorge Lyon, Johana Cuervo, Patricio Quiñones, Jorge Marin e Jessica Obregon. In seconda posizione ritroviamo “De trulla” dell’orchestra El Gran Combo de Puerto Rico mentre il podio si chiude con ...

