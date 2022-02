Zalewski: «Gol meritato, vittoria importante. Io titolare? Sono contento» (Di domenica 27 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del giocatore della Roma Nicola Zalewski a DAZN dopo Spezia-Roma. titolare – «Non c’è stato un momento preciso dove il mister mi ha detto che sarei partito titolare. Ci Sono stati momenti in cui ha provato diverse formazioni in allenamento poi stamattina mi ha dato la conferma. Sono contento. Abbiamo fatto una buona partita ma l’importante è la vittoria». RICHIESTA MOURINHO – «Il mister mi chiede di svolgere bene i compiti difensivi poi quando abbiamo palla noi di puntare senza paura l’uomo come ho sempre fatto». RICORDO – «Sicuramente il ricordo più bello Sono i tre punti all’ultimo minuto con un gol che ci siamo meritato. La partita l’abbiamo indirizzata dalla nostra parte e questo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del giocatore della Roma Nicolaa DAZN dopo Spezia-Roma.– «Non c’è stato un momento preciso dove il mister mi ha detto che sarei partito. Cistati momenti in cui ha provato diverse formazioni in allenamento poi stamattina mi ha dato la conferma.. Abbiamo fatto una buona partita ma l’è la». RICHIESTA MOURINHO – «Il mister mi chiede di svolgere bene i compiti difensivi poi quando abbiamo palla noi di puntare senza paura l’uomo come ho sempre fatto». RICORDO – «Sicuramente il ricordo più belloi tre punti all’ultimo minuto con un gol che ci siamo. La partita l’abbiamo indirizzata dalla nostra parte e questo ...

