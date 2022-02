Spalletti trema | Barcellona all’assalto del giocatore del Napoli

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ilnon intende assolutamente fermarsi all’ottimo mercato di gennaio e, stando a quanto riferito dal noto quotidiano spagnolo Sport, i blaugrana avrebbero messo nel mirino il difensore delKalidou Koulibaly.Koulibaly CalciomercatoNon certamente delle buone notizie per Lucianoma il presidente Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, avrebbe garantito che il centrale delnon partirebbe per una cifra inferiore a 70 milioni di euro. Ancora nulla di concreto, ma occhio ad eventuali sviluppi in vista di giugno.

L'unica nota positiva per Spalletti è che adesso potrà concentrarsi esclusivamente sul sogno... Non trema, invece, l'Atalanta, che dopo il 2-1 casalingo dell'andata, vince 3-0 in casa dell'... Un top player del Napoli avrebbe attirato le attenzioni del Real Madrid di Ancelotti: i tifosi sono preoccupati per la possibile cessione del calciatore. Napoli ancora in ansia per Victor Osimhen: le condizioni del calciatore allarmano lo staff medico e Luciano Spalletti.