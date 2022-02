L’Ucraina resiste e respinge gli attacchi russi in tutti i modi possibili (Di domenica 27 febbraio 2022) , preparando armi e tattiche per disorientare il nemico Inizia il quarto giorno di guerra tra russia e Ucraina. Pesanti sono stati i bombardamenti durante la notte sulla città di Kiev. Sono stati colpiti anche un deposito di carburante, un gasdotto e l’aeroporto. Le truppe russe sono entrate a Kharkiv, dove si sta combattendo in queste ore una feroce battaglia nelle strade. Le immagini che giungono dai luoghi di guerra, pubblicati sui social, ci restituiscono il dramma di un conflitto che sta minando un paese che vuole la pace. Tuttavia il popolo ucraino resiste, l’esercito combatte e cerca in tutti i modi di fermare l’avanzata russa. Lo si fa in diversi modi e con tutti i mezzi possibili. Leggi anche: VOLODYMYR ZELENSKY, CHI È IL PRESIDENTE ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 febbraio 2022) , preparando armi e tattiche per disorientare il nemico Inizia il quarto giorno di guerra traa e Ucraina. Pesanti sono stati i bombardamenti durante la notte sulla città di Kiev. Sono stati colpiti anche un deposito di carburante, un gasdotto e l’aeroporto. Le truppe russe sono entrate a Kharkiv, dove si sta combattendo in queste ore una feroce battaglia nelle strade. Le immagini che giungono dai luoghi di guerra, pubblicati sui social, ci restituiscono il dramma di un conflitto che sta minando un paese che vuole la pace. Tuttavia il popolo ucraino, l’esercito combatte e cerca indi fermare l’avanzata russa. Lo si fa in diversie coni mezzi. Leggi anche: VOLODYMYR ZELENSKY, CHI È IL PRESIDENTE ...

Advertising

petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Kiev resiste all’assedio delle truppe russe. Zelensky sente Draghi: “L’Italia s… - tg2rai : L'ordine di #Mosca ai suoi soldati: 'Ora una larga offensiva a tutto campo', poi l'annuncio dell'invio di nuove tru… - ruotologiacomo : RT @AzzurraBarbuto: L’Ucraina resiste per tutti gli Stati liberi e sovrani, confinanti o meno con la Russia, affinché Putin non creda che s… - AndreaGaratti : @AzzurraBarbuto Altro scivolone, questo bello grande. Più l’Ucraina resiste e più verrà devastata. Quindi, meglio s… - 361_magazine : L'Ucraina resiste e respinge gli attacchi russi in tutti i modi possibili -