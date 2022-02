L'esordio di TESTO e le nuove forme di scrittura (Di domenica 27 febbraio 2022) Il ruolo dei social network, delle librerie indipendenti e delle nuove forme di scrittura: intervista a Luca Briasco, direttore editoriale di minum fax e ospite di TESTO Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 febbraio 2022) Il ruolo dei social network, delle librerie indipendenti e delle nuovedi scrittura: intervista a Luca Briasco, direttore editoriale di minum fax e ospite di

Stokes-Chapman, nei miti greci ci sono elementi Me Too: L'autrice del fortunato esordio 'Pandora' il 26 febbraio a… TORO, "Morgana" è il singolo d'esordio del nuovo progetto DAE Music Un testo crudo e senza filtri nato seguendo l'… La rivoluzione del giallo made in Italy: 'La stazione' - l'esordio di Jacopo De Michelis - sabato 26 febbraio, ore 19, a…

Ultime Notizie dalla rete : esordio TESTO √ Emo pop made in Italy: la (triste) parabola dei dARI ... merito di " Wale (Tanto wale) ", un pezzo con un testo demenziale " parla di un flirt tra un ... ancor prima della firma del gruppo per la EMI, la casa discografica che pubblicherà l'album d'esordio, ...

Leonard Cohen, arriva nelle librerie un suo romanzo inedito L'uscita del romanzo sarà accompagnata dalla pubblicazione di 15 racconti brevi e da un testo preso ... quasi a voler riaffermare la doppia veste in cui era percepito dal pubblico al suo esordio ...

TENNIS: TORNEO MONTERREY. ESORDIO OK PER ERRANI NELLE QUALIFICAZIONI ROMA (ITALPRESS) - Esordio positivo per Sara Errani nelle qualificazioni dell'"Abierto GNP Seguros 2022", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 239.477 dollari che si disputa sui campi in cemento ...

