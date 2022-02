Lazio-Napoli | Zaccagni | “Nel primo tempo abbiamo dominato | c’è grande rammarico”

Advertising

pisto_gol : Laz-Nap 1:2 Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94’ il Napoli batte la Lazio e,a conclusione di una partita bell… - pisto_gol : Nelle prime 8 partite del 2022 Napoli punti 18 Juventus 16 HVerona 16 Milan 15 Cagli… - Eurosport_IT : NAPOLI ALL’ULTIMO RESPIRO ??? Fabian, praticamente a tempo scaduto, regala ai partenopei il successo contro la Lazi… - SkySport : Sarri dopo Lazio-Napoli: 'Nel primo tempo abbiamo fatto tutto noi. Perdere non ci stava' #SkySport #SkySerieA… - infoitsalute : Napoli, Spalletti: “Risultato meritato. La Lazio gioca bene, vedo tante cose di Sarri” -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Napoli

Commenta per primo Le parole di Maurizio Sarri , tecnico della, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell'Olimpico contro il. 'E' stata una partita, abbiamo fatto il primo tempo tutto noi. L'abbiamo ripresa, poi un'ingenuità ci è costata la ...Le parole dell'esterno dellaZaccagni ha parlato ai microfoni diStyle Radio nel post partita di. RAMMARICO ...Al termine del match perso contro il Napoli 2-1, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Che partita è stata? Una buona partita, il primo tempo lo abbiamo fatto ...Un ko immeritato quello della Lazio contro il Napoli di Spalletti per lo meno per quanto visto sul campo. La squadra di Sarri ha dominato nel primo tempo e al primo errore è stata punita ...