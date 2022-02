Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2021-2022: Kobayashi torna leader a +43 su Geiger dopo Lahti (Di domenica 27 febbraio 2022) Ripartita la stagione in quel di Lahti, tappa finlandese inserita in calendario in sostituzione di Sapporo, per quel che riguarda la Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2021-2022. Di seguito la Classifica generale aggiornata della Coppa del Mondo 2021-2022 di salto con gli sci maschile dopo la tappa di Lahti. Classifica Coppa DEL Mondo salto CON GLI SCI 2021-2022 1. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 1322 2. Karl Geiger (Germania) 1279 3. Halvor Egner Granerud (Norvegia) 1090 4. Marius Lindvik (Norvegia) 947 5. ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Ripartita la stagione in quel di, tappa finlandese inserita in calendario in sostituzione di Sapporo, per quel che riguarda ladeldicon gli sci maschile. Di seguito lagenerale aggiornata delladeldicon gli sci maschilela tappa diDELCON GLI SCI1. Ryoyu(Giappone) 1322 2. Karl(Germania) 1279 3. Halvor Egner Granerud (Norvegia) 1090 4. Marius Lindvik (Norvegia) 947 5. ...

