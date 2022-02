Calciomercato Juventus, in due vogliono Arthur: i bianconeri hanno deciso a chi cederlo (Di domenica 27 febbraio 2022) La Juventus sta già ragionando per il futuro e la sensazione che è i bianconeri, il prossimo anno, dovranno fare a meno di Arthur. Arthur via dalla Juventus? Una possibilità concreta nel corso del prossimo mercato estivo; sembra infatti che due club italiani abbiano messo gli occhi sul centrocampista. Andiamo a vedere di chi si tratta. Getty ImagesIl prossimo mercato estivo dovrà essere, per la Juventus, quello del completamento di una rivoluzione che deve necessariamente riportare il club a dominare il calcio italiano. La società, per raggiungere questo obiettivo, deve compiere varie operazioni in entrata ma anche in uscita. Tra i giocatori destinati a lasciare la Juventus troviamo anche Arthur; il centrocampista brasiliano, arrivato nell’operazione ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 febbraio 2022) Lasta già ragionando per il futuro e la sensazione che è i, il prossimo anno, dovranno fare a meno divia dalla? Una possibilità concreta nel corso del prossimo mercato estivo; sembra infatti che due club italiani abbiano messo gli occhi sul centrocampista. Andiamo a vedere di chi si tratta. Getty ImagesIl prossimo mercato estivo dovrà essere, per la, quello del completamento di una rivoluzione che deve necessariamente riportare il club a dominare il calcio italiano. La società, per raggiungere questo obiettivo, deve compiere varie operazioni in entrata ma anche in uscita. Tra i giocatori destinati a lasciare latroviamo anche; il centrocampista brasiliano, arrivato nell’operazione ...

Advertising

Gazzetta_it : #Juve, chi è Gravenberch, il primo nome per il centrocampo in estate - Gazzetta_it : Zaniolo mette like ai giocatori della Juve: l’indizio di mercato fa scatenare i tifosi #juventus - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Zaniolo mette like ai giocatori della Juve: l’indizio di mercato fa scatenare i tifosi #juventus - OdeonZ__ : Zaniolo mette like ai giocatori della Juve: l’indizio di mercato fa scatenare i tifosi - ConcacafEnrique : RT @Gazzetta_it: Zaniolo mette like ai giocatori della Juve: l’indizio di mercato fa scatenare i tifosi #juventus -