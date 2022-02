Vini, liquori e distillati: cambiano le abitudini di consumo, in crescita gli acquisti sugli shop online (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono sempre più numerosi gli appassionati di Vini e liquori di grande pregio che scelgono i canali online per fare spese. Acquistare i Vini preferiti presso un’enoteca online è infatti da considerarsi un’ottima soluzione, poiché permette di ricevere le bottiglie prescelte entro pochi giorni presso il recapito desiderato, con l’ulteriore possibilità di usufruire di prezzi competitivi e vantaggiosi. Inoltre, gli store online dedicati ai prodotti enologici mettono a disposizione dei propri clienti un catalogo molto vasto, con l’intento di soddisfare ogni genere di richiesta. Per esempio, sullo shop online di vino.com è possibile trovare Vini, liquori e distillati con cui portare in tavola aromi e sapori ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 26 febbraio 2022) Sono sempre più numerosi gli appassionati didi grande pregio che scelgono i canaliper fare spese. Acquistare ipreferiti presso un’enotecaè infatti da considerarsi un’ottima soluzione, poiché permette di ricevere le bottiglie prescelte entro pochi giorni presso il recapito desiderato, con l’ulteriore possibilità di usufruire di prezzi competitivi e vantaggiosi. Inoltre, gli storededicati ai prodotti enologici mettono a disposizione dei propri clienti un catalogo molto vasto, con l’intento di soddisfare ogni genere di richiesta. Per esempio, sullodi vino.com è possibile trovarecon cui portare in tavola aromi e sapori ...

