Ucraina: Sala, 'Milano farà sua parte per aiutare chi fugge da guerra' (Di sabato 26 febbraio 2022) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - "Le immagini che arrivano dall'Ucraina scuotono le nostre coscienze, Milano farà la sua parte per dare un supporto a quanti sono in fuga dalla guerra". Lo scrive il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, su Facebook. "Ci siamo messi immediatamente in contatto con la Prefettura e con diverse realtà del terzo settore che da tempo sono attive in Ucraina a supporto dell'infanzia e delle persone più fragili. Presto daremo indicazioni a chi volesse attivarsi per dare una mano", aggiunge il sindaco. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022), 26 feb. (Adnkronos) - "Le immagini che arrivano dall'scuotono le nostre coscienze,la suaper dare un supporto a quanti sono in fuga dalla". Lo scrive il sindaco di, Giuseppe, su Facebook. "Ci siamo messi immediatamente in contatto con la Prefettura e con diverse realtà del terzo settore che da tempo sono attive ina supporto dell'infanzia e delle persone più fragili. Presto daremo indicazioni a chi volesse attivarsi per dare una mano", aggiunge il sindaco.

