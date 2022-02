“Spacciate fake news, vergognatevi!”: bufera su Mattino 5, errore che grida vendetta [VIDEO] (Di sabato 26 febbraio 2022) Ciò che è successo in diretta a Mattino 5 ha dell’incredibile. L’errore è lampante e non si può non notare: problemi in vista Francesco Vecchi (Mediaset Infinity)Il programma della mattina di Canale 5 non sta di certo vivendo momenti facili. Mattino 5 news, condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, durante la puntata del 24 febbraio hanno affrontato il delicato tema della guerra tra Ucraina e Russia. La questione è molto intricata e il programma ha deciso di trattarlo con profondità, andando in diretta a commentare i fatti che stavano succedendo e cercando di approfondirne cause e conseguenze. Durante la puntata, però, è stato commesso un errore madornale. Tutti l’hanno notato ma, in particolare, è diventato bersaglio di uno dei programmi più irriverenti: Striscia la ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 febbraio 2022) Ciò che è successo in diretta a5 ha dell’incredibile. L’è lampante e non si può non notare: problemi in vista Francesco Vecchi (Mediaset Infinity)Il programma della mattina di Canale 5 non sta di certo vivendo momenti facili., condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, durante la puntata del 24 febbraio hanno affrontato il delicato tema della guerra tra Ucraina e Russia. La questione è molto intricata e il programma ha deciso di trattarlo con profondità, andando in diretta a commentare i fatti che stavano succedendo e cercando di approfondirne cause e conseguenze. Durante la puntata, però, è stato commesso unmadornale. Tutti l’hanno notato ma, in particolare, è diventato bersaglio di uno dei programmi più irriverenti: Striscia la ...

