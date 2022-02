Sondaggi politici | crescono Pd e FdI | Salvini perde consensi

(Di sabato 26 febbraio 2022) Roma – Il Pd è il primo partito con il 21% dei(+0,2%), seguito a ruota da Fdi al 19,7% (+0,4%), dalla Lega, stabile al 18%, e dal Movimento 5 stelle con il 15,4% (-0,1%). Questo il quadro che emerge dall’ultimoo politico Ipsos, pubblicato sul Corriere della Sera e relativo a fine febbraio, in piena crisi Ucraina. Forza Italia registra inoltre ”l’arretramento più consistente” (0,9%), attribuibile al “ritorno alla normalità dopo i riflettori puntati su Berlusconi e il suo partito durante le settimane che hanno preceduto l’elezione del presidente della Repubblica”. La federazione formata da ‘Azione’ e ‘+Europa’ con il 3,3% è “l’unica tra le altre forze politiche a superare la soglia di sbarramento prevista dall’attuale legge elettorale”. A livello di coalizioni, il centrodestra unito vale il 46,6 per cento, mantenendo “un vantaggio ...

, continua a volare il partito democratico . Il Pd è il primo partito con il 21% dei consensi (+0,2%), seguito a ruota da Fdi al 19,7% (+0,4%), dalla Lega, stabile al 18%, e dal ...Di roberto.naccarella - 26/02/2022 Il Partito Democratico e Fratelli d'Italia guadagnano qualcosina rispetto all'ultimo sondaggio, mentre il Movimento 5 Stelle e la Lega continuano a perdere voti. E' ...La corvetta tedesca "Erfurt" salpa dal porto di Wilhelmshaven, per rafforzare il fianco nord della Nato. Una nave da guerra lunga 90 metri, con 60 soldati e soldatesse a bordo, che ha il compito di un ...Per non parlare di questo appello del partito radicale che è stato pubblicato oggi su il dubbio Bruxelles e facciamo entrare subito l'Ucraina nell'Unione europea ma non solo nostri ritorna a chiedere ...