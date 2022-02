Solidarietà | Running for Malawi Torna la marcia ludico motoria con raccolta fondi per Balaka

(Di sabato 26 febbraio 2022) E' fondamentale ricordarsi che la prenotazione deve avvenire entro le ore 12 di sabato 12 marzo al numero verde 8000948085 o via mail a prenotazione.eventi@comune.arcola.sp.it. Obbligo di green passa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Solidarietà Running

LA NAZIONE

Dopo la pausa covid torna ad Arcola l'appuntamento con la "for Malawi", la marcia diludico motoria per la raccolta di fondi da destinare alla comunità africana di Balaka, legata da un rapporto di fraterna amicizia con l'amministrazione ...L'eventodella Misano Podismo, inserito nel calendario nazionale Fidal, si conferma tra i ... Ultimi Articoli Coriano: martedì fiaccolata diall'Ucraina e per la pace Il marchio '...