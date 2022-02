Milan e Inter in confusione nel momento clou, ma anche il Napoli... La grande occasione per la Juventus? (Di sabato 26 febbraio 2022) Milan e Inter inaugurano la lunga sfida per lo scudetto nel momento peggiore della stagione. Entrambe sono in confusione mentale prima che tattica o fisica. Sommando le ultime cinque partite di campionato hanno raccolto solo tre successi. Tre vittorie in dieci partite totali è un ritmo da zona salvezza. Hanno frenato contemporaneamente, come se la difficoltà dell'una tranquillizzasse l'altra, che a sua volta cade in errore per superficialità. Non stanno gestendo il momento decisivo, lo stanno subendo. $ la grande differenza tra quest' anno e lo scorso, quando l'Inter di Conte proprio in questo mese strappò a 7 punti di vantaggio sulla seconda. La morale è che non esiste più una squadra da 90 punti, come è stata la versione di Conte che chiuse a 91. La quota per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022)inaugurano la lunga sfida per lo scudetto nelpeggiore della stagione. Entrambe sono inmentale prima che tattica o fisica. Sommando le ultime cinque partite di campionato hanno raccolto solo tre successi. Tre vittorie in dieci partite totali è un ritmo da zona salvezza. Hanno frenato contemporaneamente, come se la difficoltà dell'una tranquillizzasse l'altra, che a sua volta cade in errore per superficialità. Non stanno gestendo ildecisivo, lo stanno subendo. $ ladifferenza tra quest' anno e lo scorso, quando l'di Conte proprio in questo mese strappò a 7 punti di vantaggio sulla seconda. La morale è che non esiste più una squadra da 90 punti, come è stata la versione di Conte che chiuse a 91. La quota per il ...

Advertising

AntoVitiello : Pareggia anche l'Inter, tutto ancora aperto al vertice della classifica. #Milan - carlolaudisa : Non è proprio un Success… per il #Milan. Con l’#Udinese secondo pari consecutivo in un testacoda. Leao illude Pio… - sportmediaset : Serie A, l'Inter manca l'aggancio al Milan: solo pari con il Genoa a Marassi. #SportMediaset #GenoaInter… - calcio_coffee : #MilanUdinese e #GenoaInter (Ennesimo) doppio suicidio simultaneo delle squadre che stanno al vertice, pare che… - PalloneBucato : Una #SerieA di azzoppati. L'#Inter perde punti? Il #Milan e il #Napoli fanno uguale Il Milan perde? L'Inter non ne… -