(Di sabato 26 febbraio 2022) Labatte l’Empoli in trasferta edeldi Spalletti. Al Castellani è finita 2-3, con lache è andata in vantaggio con Moise Kean (32?), che ha voluto premiare così la fiducia di Massimiliano Allegri nello schierarlo nuovamente titolare (colpo di testa su cross di Rabiot). Otto minuti dopo l’Empoli ha pareggiato con un bel gol di grinta di Zurkowski. Poco prima dell’intervallo il raddoppio, firmato Dusan, con un destro che ha lasciato Vicario senza possibilità di fare nulla. Di nuovo il serbo al 66?, per allungare il risultato sul 3-1 su assist di Morata. E’ doppietta, ma l’Empoli continua a combattere e La Mantia segna il secondo gol al 76?. Una partita non semplice, che ha visto Allegri parecchio ...

Advertising

napolista : La #Juve a trazione Vlahovic torna negli specchietti del Napoli Ad Empoli finisce 2-3. Doppietta del serbo. In ret… - Andredal75 : Ma perchè allegri sei un allenatore così pietoso e metti sempre in campo una squadra a trazione posteriore, che rie… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve trazione

Un Sassuolo aitaliana (gol di Raspadori e Scamacca, traversa di Berardi) d una lezione di ... Visto che aveva gi vinto in trasferta con Milan e, manca la continuita' con le squadre di ...Un Sassuolo aitaliana (gol di Raspadori e Scamacca, traversa di Berardi) dà una lezione di gioco all'... Visto che aveva già vinto in trasferta con Milan e, manca la continuità con le ...La Juventus potrebbe aver trovato la collocazione perfetta, nel rettangolo verde, di Alvaro Morata. Lo spagnolo on fire ...Un Sassuolo a trazione italiana (gol di Raspadori e Scamacca ... Visto che aveva già vinto in trasferta con Milan e Juve, manca la continuita' con le squadre di medio livello. Le poltrone europee ...