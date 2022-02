Guerra in Ucraina, l’appoggio (con riserva) di Pechino a Vladimir Putin: più importazioni per aggirare le sanzioni, ma no all’instabilità (Di sabato 26 febbraio 2022) I fatti corrono più veloci delle parole nella vicenda Ucraina. Ma nei giorni più concitati dell’offensiva russa in Ucraina, mentre l’esercito di Vladimir Putin stava mettendo a ferro e fuoco il Paese, è emerso anche il ruolo di primo piano svolto dalla Cina non solo nelle ore calde del conflitto, ma già dai mesi precedenti l’attacco. Un appoggio alle rivendicazioni, ma non incondizionato, che si è tradotto anche in garanzie economiche che hanno permesso a Mosca di agire forte della ‘via di fuga’ ad est rappresentata proprio da Pechino. Il 25 febbraio, Xi Jinping e Vladimir Putin si sono telefonati e il presidente cinese ha comunicato a quello russo che il suo Paese sostiene Mosca nella ricerca di una soluzione negoziale con l’Ucraina. Nella stessa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) I fatti corrono più veloci delle parole nella vicenda. Ma nei giorni più concitati dell’offensiva russa in, mentre l’esercito distava mettendo a ferro e fuoco il Paese, è emerso anche il ruolo di primo piano svolto dalla Cina non solo nelle ore calde del conflitto, ma già dai mesi precedenti l’attacco. Un appoggio alle rivendicazioni, ma non incondizionato, che si è tradotto anche in garanzie economiche che hanno permesso a Mosca di agire forte della ‘via di fuga’ ad est rappresentata proprio da. Il 25 febbraio, Xi Jinping esi sono telefonati e il presidente cinese ha comunicato a quello russo che il suo Paese sostiene Mosca nella ricerca di una soluzione negoziale con l’. Nella stessa ...

