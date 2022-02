Francesco dall'ambasciatore russo: il senso di un gesto senza precedenti (Di sabato 26 febbraio 2022) Sull'incontro di respiro internazionale in corso a Firenze sul tema "Mediterraneo frontiere di pace" promosso dalla Conferenza episcopale italiana e predisposto alla speranza nel ricordo di Giorgio La ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Sull'incontro di respiro internazionale in corso a Firenze sul tema "Mediterraneo frontiere di pace" promossoa Conferenza episcopale italiana e predisposto alla speranza nel ricordo di Giorgio La ...

Advertising

petergomezblog : Papa Francesco annulla tutte le udienze e si presenta a sorpresa dall’ambasciatore russo per chiedere la fine dei b… - tg2rai : Iniziativa senza precedenti di Papa Francesco che va dall'ambasciatore russo presso la Santa Sede. La preoccupazion… - reportrai3 : Per il crollo della scala mobile nella stazione Repubblica della metropolitana di Roma, il pm Francesco Dall'Olio h… - sa_ambro : RT @petergomezblog: Papa Francesco annulla tutte le udienze e si presenta a sorpresa dall’ambasciatore russo per chiedere la fine dei bomba… - francesco_colla : RT @petergomezblog: Papa Francesco annulla tutte le udienze e si presenta a sorpresa dall’ambasciatore russo per chiedere la fine dei bomba… -