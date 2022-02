FBI 4 e FBI International non in onda stasera su Rai 2 sabato 26 febbraio (Di sabato 26 febbraio 2022) FBI 4 e il suo spinoff FBI International le puntate di stasera sabato 26 febbraio 2022 su Rai 2 non in onda sabato 26 febbraio 2022 su Rai 2 non andrà in onda la prevista serata “FBI” con la quarta stagione di FBI e la prima del suo secondo spinoff FBI International (il primo spinoff FBI Most Wanted è stato trasmesso da Mediaset). Al loro posto uno speciale di 90 minuti di Tg2 Post dedicato all’attacco Russo all’Ucraina alle 22:30 Il Commissario Voss. Ricordiamo come entrambe le serie tv sono prodotte da Dick Wolf già dietro i franchise di Chicago e Law & Order, e rappresentano un buon successo di CBS che non a caso dopo pochi episodi ha ordinato la stagione completa di International. Facile immaginare che la ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 febbraio 2022) FBI 4 e il suo spinoff FBIle puntate di262022 su Rai 2 non in262022 su Rai 2 non andrà inla prevista serata “FBI” con la quarta stagione di FBI e la prima del suo secondo spinoff FBI(il primo spinoff FBI Most Wanted è stato trasmesso da Mediaset). Al loro posto uno speciale di 90 minuti di Tg2 Post dedicato all’attacco Russo all’Ucraina alle 22:30 Il Commissario Voss. Ricordiamo come entrambe le serie tv sono prodotte da Dick Wolf già dietro i franchise di Chicago e Law & Order, e rappresentano un buon successo di CBS che non a caso dopo pochi episodi ha ordinato la stagione completa di. Facile immaginare che la ...

Advertising

G2050Rodolfo : @acastilloDC CIA FBI - thepandasilver : Marquei como visto FBI - 4x7 - Gone Baby Gone - thepandasilver : Marquei como visto FBI - 4x6 - Allegiance - noelle_rosella_ : @Sekhmet83P (Tali spese includevano il finanziamento di 'cure mediche dei veterani, National Institutes of Health,… - SardoResiliente : @LauraValenza1 Va arrestato certo. Chi mandiamo carabinieri, FBI o chiediamo direttamente alla polizia di Mosca se fanno il favore? -