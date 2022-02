Droni turchi per frenare l’invasione russa. Parla Borsari (Di sabato 26 febbraio 2022) Durante le prime ore di invasione russa dell’Ucraina uno dei temi che ha tenuto impegnati gli esperti è stato il ruolo svolto dai Droni Bayraktar TB2 che la turchia ha venduto a Kiev. Sui social network (che ancora una volta hanno un ruolo centrale nel raccontare le evoluzioni dal campo) ci sono video che mostrano attacchi aerei da Droni contro le forze russe, così come circolano notizie sull’abbattimento degli stessi da parte delle unità inviate da Mosca. La propaganda, la disinformazione, l’alterazione dei fatti, ossia l’infowar sono parte essenziale dello scontro, d’altronde come in tutti i conflitti (e come in questo russo-ucraino è stato da sempre): ciò rende tutte queste informazioni non verificabili, fa notare Federico Borsari, Visiting Fellow all’European Council on Foreign Relations (ECFR), ... Leggi su formiche (Di sabato 26 febbraio 2022) Durante le prime ore di invasionedell’Ucraina uno dei temi che ha tenuto impegnati gli esperti è stato il ruolo svolto daiBayraktar TB2 che laa ha venduto a Kiev. Sui social network (che ancora una volta hanno un ruolo centrale nel raccontare le evoluzioni dal campo) ci sono video che mostrano attacchi aerei dacontro le forze russe, così come circolano notizie sull’abbattimento degli stessi da parte delle unità inviate da Mosca. La propaganda, la disinformazione, l’alterazione dei fatti, ossia l’infowar sono parte essenziale dello scontro, d’altronde come in tutti i conflitti (e come in questo russo-ucraino è stato da sempre): ciò rende tutte queste informazioni non verificabili, fa notare Federico, Visiting Fellow all’European Council on Foreign Relations (ECFR), ...

Advertising

ECFRRoma : RT @formichenews: I droni TB2, parte di un accordo ampio tra Turchia e Ucraina, possono essere utili a Kiev per impedire ai russi di costru… - RivLibPopolare : RT @formichenews: I droni TB2, parte di un accordo ampio tra Turchia e Ucraina, possono essere utili a Kiev per impedire ai russi di costru… - FelixPistor : RT @formichenews: I droni TB2, parte di un accordo ampio tra Turchia e Ucraina, possono essere utili a Kiev per impedire ai russi di costru… - patriziarutigl1 : RT @formichenews: I droni TB2, parte di un accordo ampio tra Turchia e Ucraina, possono essere utili a Kiev per impedire ai russi di costru… - formichenews : I droni TB2, parte di un accordo ampio tra Turchia e Ucraina, possono essere utili a Kiev per impedire ai russi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Droni turchi Dal Mar Nero al Mediterraneo Orientale, non punzecchiate l'orso russo ... hanno decapitato con missili di precisione tutto ciò che contava in termini di esercito ucraino: Aviazione, Marina, basi aeree, ponti, centri di comando e controllo, l'intera flotta di droni turchi ...

Il ponte sullo Stretto esiste già Ma è un mega - viadotto ferroviario I droni turchi sorvolano i cieli della Sicilia Per monitoraggio e verifica dall'alto di infrastrutture e aree geografiche Webuild, contratto da 940 milioni di euro in Arabia Saudita Per la ...

I droni dell'«alleata» Turchia all'esercito di Kiev Il Manifesto Droni turchi per frenare l’invasione russa. Parla Borsari I droni TB2, parte di un accordo tra Turchia e Ucraina, possono essere utili a Kiev per impedire ai russi di costruire una bolla antiaerea ...

Russia-Ucraina-Nato: ma Erdogan da che parte sta? Sempre a febbraio è stato firmato anche l'accordo di cooperazione per la produzione dei droni turchi da combattimento in Ucraina. La Turchia insomma è fra tre fuochi: Russia, Ucraina e Nato, e anche ...

... hanno decapitato con missili di precisione tutto ciò che contava in termini di esercito ucraino: Aviazione, Marina, basi aeree, ponti, centri di comando e controllo, l'intera flotta di...sorvolano i cieli della Sicilia Per monitoraggio e verifica dall'alto di infrastrutture e aree geografiche Webuild, contratto da 940 milioni di euro in Arabia Saudita Per la ...I droni TB2, parte di un accordo tra Turchia e Ucraina, possono essere utili a Kiev per impedire ai russi di costruire una bolla antiaerea ...Sempre a febbraio è stato firmato anche l'accordo di cooperazione per la produzione dei droni turchi da combattimento in Ucraina. La Turchia insomma è fra tre fuochi: Russia, Ucraina e Nato, e anche ...