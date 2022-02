Boxe | ufficiale | Canelo contro Bivol il 7 maggio per il Mondiale WBA dei mediomassimi Poi Golovkin?

Leggi su sportface

(Di sabato 26 febbraio 2022) Era nell’aria, ora è anche. Saul ‘’ Alvarez (57-1-2, 30 KOs) ha firmato con Matchroom e Dazn per un match che lo vedrà sfidare Dmitry(19-0, 11 KOs) per il titoloWba dei. L’inavrà luogo sabato 72022 in una località ancora da definire. Dopo aver unificato le cinture dei supermedi,salirà di categoria a due anni e mezzo di distanza dalla vittoria su Sergey Kovalev che gli valse il titolo WBO dei. Di fronte c’è un altro russo (ma nativo del Kyrgyzstan):è imbattuto ed è reduce dalla vittoria sul connazionale Umar Salamov. L’accordo con Matchroom prevede anche un secondo indel pugile di Reynoso fissato per ...