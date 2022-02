Ascolti tv 25 febbraio 2022: per Genoa-Inter sul ‘Big Screen’, Sky batte ancora Dazn. Milan-Udinese col mani di Udogie al 2,4% sullo streamer (Di sabato 26 febbraio 2022) Ascolti Serie A: la piattaforma broadcast batte quella broadband nella partita in coesclusiva. Nelle attese, più o meno, gli Ascolti degli anticipi delle partite di Serie A di ieri. Al pomeriggio ha giocato il Milan in esclusiva su Dazn contro l’Udinese. Un match che è finito uno a uno, tra le proteste dei rossoneri per il gol di mano di Udogie segnato dai bianconeri e che ha portato al pareggio dopo il gol di Leao, senza che – incredibilmente- il Var da Lissone Intervenisse o che l’arbitro annullasse. Alla sera a Marassi è stato zero a zero, alla fine di una partita combattuta tra Genoa e Inter, con il grifone che difeso centimetro per centimetro l’equilibrio del match con i nerazzurri. Ecco i dati disponibili sul ... Leggi su tvzoom (Di sabato 26 febbraio 2022)Serie A: la piattaforma broadcastquella broadband nella partita in coesclusiva. Nelle attese, più o meno, glidegli anticipi delle partite di Serie A di ieri. Al pomeriggio ha giocato ilin esclusiva sucontro l’. Un match che è finito uno a uno, tra le proteste dei rossoneri per il gol di mano disegnato dai bianconeri e che ha portato al pareggio dopo il gol di Leao, senza che – incredibilmente- il Var da Lissonevenisse o che l’arbitro annullasse. Alla sera a Marassi è stato zero a zero, alla fine di una partita combattuta tra, con il grifone che difeso centimetro per centimetro l’equilibrio del match con i nerazzurri. Ecco i dati disponibili sul ...

Advertising

Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di venerdì 25 febbraio - VelvetMagIta : #Ascoltitv venerdì 25 febbraio 2022: vince #Fosca su #Canale5 con il 15.7% contro la replica del… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 25 febbraio 2022, Il Commissario Montalbano 13.8%, Fosca Innocenti 15.7% - GmFabrizio : RT @tvzoomitalia: #Ascoltitv 25 febbraio 2022: Fosca Innocenti supera la replica di Montalbano. Nuzzi in versione bellica batte il Tg3. Tie… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 26/02/2022 — Ascolti italiani di venerdì 25 febbraio 2022: 3,2 milioni (15,7%) per la fiction ine… -