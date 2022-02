Ucraina, Di Maio “La Russia estromessa dal Consiglio d’Europa” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, di cui l’Italia ha la presidenza, ha preso la decisione di estromettere dalla propria membership la Federazione Russa, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto del Consiglio d’Europa.L’Italia ritiene che si tratti di una misura necessaria alla luce dell’inaccettabile aggressione militare russa ai danni dell’Ucraina, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, presidente in esercizio del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “Il Comitato dei Ministri del, di cui l’Italia ha la presidenza, ha preso la decisione di estromettere dalla propria membership la Federazione Russa, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto del.L’Italia ritiene che si tratti di una misura necessaria alla luce dell’inaccettabile aggressione militare russa ai danni dell’, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di, presidente in esercizio del Comitato dei Ministri del. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

