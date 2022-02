Tragedia in casa | Davide muore a 23 anni | il suo corpo trovato così dai nonni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 febbraio 2022)a Santorso nel vicentino un ragazzo di 23Muraro, è statomorto nella sua. A trovarlo sonno stati da alcuni parenti.viveva da solo in un appartamento di via GiovFalcone. A quanto si apprende il cadavere del giovane era in soggiorno, riverso sul divano di. Pare che la morte risalisse a ore prima, motivo per cui la squadra di pronto intervento 118 del Suem giunta nell’alloggio non ha potuto che constatare il decesso del ragazzo vicentino. Secondo le informazioni riportate dal Giornale di Vicenza, in attesa di ulteriori delucidazioni da parte delle forze dell’ordine,Muraro è stato raggiunto indaiintorno alle 10 del mattino di ...