Torna la Compagnia dell’Arte al?Delle Arti

(Di venerdì 25 febbraio 2022) di Monica De Santis Cala il numero dei contagi el’ottimismo e la voglia di normalità E così, finalmente anche la, riprende la sua attività, con un nuovo appuntamento della stagione 2021/2022 dedicata ai più piccoli e ai loro genitori. Domanica 27 febbraio, infatti, il gruppo, diretto da Antonello?Ronga presenta al pubblico il suo prossimo spettacolo teatrale, con ben tre repliche programmate per le ore 11, le ore 17 e alle ore 19, 15. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Delledi Salerno. “Raperonzolo- butta giù il codisolo!”, è il titolo del lavoro , che grandi e piccini potranno vedere.?Si tratta di un adattamento della fiaba dei fratelli Grimm che a loro volta potrebbero essere stati ispirati dalla fiaba letteraria napoletana “Petrosinella” un racconto italiano in “Lo cunto de li ...

Advertising

Segugio_it : ??A partire da questa domenica - tusciatimes : Torna la compagnia teatro popolare di Tarquinia Aps - cassinonotizie : De Filippo ritorna al Cinema Teatro Manzoni di Cassino. Gianfelice Imparato al culmine del suo successo sarà di sce… - antonioguidett2 : - cheaterbag : RT wireditalia 'Dai prossimi giorni si torna a festeggiare Carnevale in compagnia. Ecco i costumi migliori per recu… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Compagnia

il Resto del Carlino

... la biblioteca propone un sabato sera incon i giochi da tavolo al Castello di Monteruzzo ...la Sfilata di Carnevale , senza carri, ma solo con tante mascherine questa volta colorate e ...... tante nuove iniziative per trascorrere due giornate in completo relax da soli o in; ... Una partita a due, giocata da una donna che,dopo 30 anni per ricomporre una vita andata in ...La qualità dei modelli di massa si sta avvicinando molto a quelli premium: ecco la classifica delle migliori auto 2022 secondo JD Power. La qualità delle migliori auto 2022 restituisce la testa della ...Il dramma è avvenuto all'alba lungo l'A4, nella provincia di Brescia: il giovane stava tornando a casa dopo una serata con gli amici quando ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada ...