Milan-Udinese, Maldini furioso: “Non può sempre arbitrare un esordiente a San Siro” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Paolo Maldini furioso dopo il pari del Milan a San Siro, contro un’Udinese ben messa in campo da Lorenzo Cioffi. Il dirigente rossonero non ha digerito il secondo passo falso consecutivo della squadra amministrata da Stefano Pioli, limitata prima dalla Salernitana e poi appunto dall’Udinese. Di seguito le parole di Maldini ai microfoni di MilanTV: “Partirei dalla nostra prestazione. Non siamo perfetti, così come non lo sono le altre visto che siamo ancora primi. I nostri difetti sono venuti fuori, siamo poco brillanti. Sia oggi che a Salerno siamo andati in vantaggio, che è la cosa più difficile, ma poi ci siamo fatti rimontare. Il Var? Dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perché non è la prima volta. Questo è un episodio evidente, chi ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Paolodopo il pari dela San, contro un’ben messa in campo da Lorenzo Cioffi. Il dirigente rossonero non ha digerito il secondo passo falso consecutivo della squadra amministrata da Stefano Pioli, limitata prima dalla Salernitana e poi appunto dall’. Di seguito le parole diai microfoni diTV: “Partirei dalla nostra prestazione. Non siamo perfetti, così come non lo sono le altre visto che siamo ancora primi. I nostri difetti sono venuti fuori, siamo poco brillanti. Sia oggi che a Salerno siamo andati in vantaggio, che è la cosa più difficile, ma poi ci siamo fatti rimontare. Il Var? Dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perché non è la prima volta. Questo è un episodio evidente, chi ...

AntoVitiello : #Pioli duro: “Fallo di mano evidente, il giocatore dell’Udinese fa gol con la mano. E’ un errore grave perché alla… - AntoVitiello : Classica partita rognosa in cui ci sono più calci, falli e interruzioni che azioni da gol. Rete di #Udogie viziata… - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan in hotel per il ritiro pre Udinese @MilanNewsit - bandito_1899 : RT @Gazzetta_it: Udogie,10 anni dopo il gol di Muntari...I tifosi: 'Questo è anche peggio' - JenniferCosma1 : Sala var Milan Udinese. Tutto chiarissimo -