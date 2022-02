Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: Messias dal 1? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Milan-Udinese, gara valevole per la 27a giornata di Serie A. Arbitro dell’incontro sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato da Galetto e Di Vuolo come assistenti, e dal quarto uomo Gariglio. VAR e AVAR saranno rispettivamente Guida e Carbone. Calcio d’inizio ore 18:50 a San Siro. Reduce dal deludente pareggio in casa della Salernitana, e in attesa del derby di Coppa Italia contro l’Inter, il Milan apre questo turno di campionato alla ricerca dei tre punti. Attualmente a due punti di distanza dai cugini -impegnati questa sera contro il Genoa e con ancora una partita da recuperare- il Diavolo vuole consolidare il primo posto. Il mezzo passo falso di sabato, potrebbe aver dato la giusta carica in vista della sfida di oggi pomeriggio. Con ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per la 27a giornata di Serie A. Arbitro dell’incontro sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato da Galetto e Di Vuolo come assistenti, e dal quarto uomo Gariglio. VAR e AVAR saranno rispettivamente Guida e Carbone. Calcio d’inizio ore 18:50 a San Siro. Reduce dal deludente pareggio in casa della Salernitana, e in attesa del derby di Coppa Italia contro l’Inter, ilapre questo turno di campionato alla ricerca dei tre punti. Attualmente a due punti di distanza dai cugini -impegnati questa sera contro il Genoa e con ancora una partita da recuperare- il Diavolo vuole consolidare il primo posto. Il mezzo passo falso di sabato, potrebbe aver dato la giusta carica in vista della sfida di oggi pomeriggio. Con ...

