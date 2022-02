Lo stop a Nord Stream 2 costa caro ad alcune aziende europee

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il blocco del gasdotto2, deciso dai tedeschi in risposta all’attacco russo in Ucraina, non colpisce solo il colosso energetico di San Pietroburgo Gazprom, ma anche cinque. Il2 è un gasdotto che collega direttamente la Russia con la Germania attraverso il Mar Baltico. È il gemello del già attivo, lungo 1.222 chilometri, che può trasportare 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno: insieme, i due tubi permetteranno quindi il raddoppio della fornitura di metano lungo quella rotta, raggiungendo i 110 miliardi di metri cubi annui. Per realizzare il progetto da 9,5 miliardi di euro e rispettare le normative, la russa Gazprom ha costituito la società...