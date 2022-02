L'Inter non sa più vincere: anche col Genoa è solo 0 - 0 (Di sabato 26 febbraio 2022) Un pareggio che dovrebbe preoccupare Inzaghi più della sconfitta Interna col Sassuolo. Perché l'Inter che non sfrutta l'1 - 1 del Milan con l'Udinese che valeva l'aggancio, e che si arena in un triste ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) Un pareggio che dovrebbe preoccupare Inzaghi più della sconfittana col Sassuolo. Perché l'che non sfrutta l'1 - 1 del Milan con l'Udinese che valeva l'aggancio, e che si arena in un triste ...

Inter : ?? | PAREGGIO ?? Non cambia il risultato ?? ???? I nerazzurri tornano dal Ferraris con 1? punto #GenoaInter 0?-0?… - FBiasin : “In estate mi hanno chiesto il posto in Champions, gli ottavi e la Supercoppa' #Inzaghi dice la verità. Se l’obiet… - MatteoBarzaghi : Inter in viaggio verso Genova. Non convocati Gosens, Correa e Kolarov @SkySport #GenoaInter - msprincipale : @SICULOOO Veramente, sembra la lotta per non andare al preliminare di EL di qualche stagione fa tra Inter milan e Fiorentina - pisto_gol : Gen-Int 0:0 L’ Inter non vince più: dopo 2 sconfitte e 1 pareggio, non segna e non vince neanche a Genoa: tira 21… -

L'Inter non sa più vincere: anche col Genoa è solo 0 - 0 Un pareggio che dovrebbe preoccupare Inzaghi più della sconfitta interna col Sassuolo. Perché l'Inter che non sfrutta l'1 - 1 del Milan con l'Udinese che valeva l'aggancio, e che si arena in un triste 0 - 0 a Marassi contro un Genoa tutto cuore e poca tecnica, stavolta non ha nemmeno prodotto ...

