Guerra Ucraina - Russia, Draghi alla Camera: 'Crisi lunga e difficile, restiamo uniti' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 febbraio 2022 - "L'Italia ha reagito subito, e ha convocato già nella mattinata di ieri al Ministero degli Affari Esteri l'Ambasciatore della Federazione Russa. Abbiamo richiamato Mosca a ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 febbraio 2022 - "L'Italia ha reagito subito, e ha convocato già nella mattinata di ieri al Ministero degli Affari Esteri l'Ambasciatore della Federazione Russa. Abbiamo richiamato Mosca a ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - Pax26632587 : RT @MediasetTgcom24: Crisi Ucraina: le forse russe si avvicinano a Kiev: la città si risveglia in guerra #crisiucraina #kiev - ale_taia : RT @sportface2016: +++#Figc: tutte le partite di calcio in #Italia nel weekend inizieranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la g… -